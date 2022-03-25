Причина – присутствие снайперов.

Городские власти Славутича Киевской области запретили жителям передвигаться по городу.

Об этом сообщает пресс-служба Славутичского городского совета.

"Срочно, всем запрещается передвигаться по городу, в том числе ездить на автомобилях. Работают снайперы", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 марта российские оккупанты обстреляли блокпост в Славутиче. В то же время никаких коридоров из города нет и выезд из города невозможен. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

Ранее на Киевщине гражданским запретили ходить или ездить в леса на период войны. Украинцев предупредили об опасности противотанковых, противопехотных мин, а также мин-ловушек с растяжками, что оставляют вражеские войска.

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