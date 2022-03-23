Пока никаких коридоров из города нет и выезд из города невозможен.

Сегодня оккупанты обстреляли блокпост в городе Славутич Киевской области.

Об этом сообщил мэр города Юрий Фомичев.

"Сегодня был тяжелый день. Мы почти почувствовали на себе, что такое война с боевыми действиями. Был обстрелян наш блокпост. Продвижение противника в нашу сторону не состоялось, но мы понимаем, что он рядом и все очень непросто", - сказал он.

Также он сообщил, что пока никаких коридоров из города нет и выезд из города будет невозможен. Так же тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

Также Фомичев призвал жителей города в случае включения тревожной сирены обязательно прятаться в укрытие.

"Мы включили сигнал тревоги и тут хочу обратиться ко всем славутичанам, особенно к тем, кто стоял в очередях: молоко это важно, особенно для детишек, но жизнь намного важнее, потому что без вас ваши дети не получат молока, поэтому, пожалуйста, реагируйте на сирену, которая является нестандартной. Одно дело, когда мы имеем тревогу централизованную из Киевской области на левый берег, другое дело, когда мы трижды повторяем, что у нас угроза обстрелов - тогда мы включаем, потому что мы знаем, о чем говорим, поэтому стоит спрятаться в укрытие, которое защитит вас. Враг рядом с нами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее оккупанты обстреляли ТЦ в Киеве. В воскресенье, 20 марта, российские войска нанесли удар в Подольском районе Киева. Загорелся ТРЦ Retroville. Утром 21 марта было известно о 8 погибших.

Служба безопасности Украины задержала тиктокера, после публикации которого оккупанты обстреляли торговый центр в Киеве.

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