8 мая в Украине и по всему миру отмечают День памяти и примирения и вспоминают жертв, погибших во время Второй мировой войны.

Вскоре в Украине и во всем мире появится новый "День победы" - над фашистской Россией. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица.

"Я родился, вырос и сформировал свое отношение к историческим событиям при Советском Союзе. Поэтому день Победы добра над злом всегда, включительно с прошлым годом, праздновал 9 мая. Все изменилось 24 февраля 2022 года. Теперь я четко осознаю, что человечество, добро и все те, кто погиб во Второй мировой войне, победили зло 8 мая 1945 года. А 9 мая – это дата, когда одно зло праздновало победу над другим: фашизма над фашизмом. И сегодня я убежден, что вскоре, так же как и 8 мая, у всего мира появится еще одна дата: День Победы Украины над фашистской и нацистской Россией! Вечная память Героям, отдавшим свою жизнь за победу света над тьмой! Слава Украине и ее защитникам!",- заявил Игорь Палица.

Напомним, сегодня, 8 мая, в Украине и по всему миру отмечают День памяти и примирения и вспоминают жертв, погибших во время Второй мировой войны. 9 мая, или так называемый "День победы над фашизмом", отмечают исключительно в России, называя войну 1939-1945 годов "Великой Отечественной", потому что СССР изначально был союзником фашистской Германии и вместе с ней оккупировал часть Польши.

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