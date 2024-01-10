С начала войны зарегистрировано 86 уголовных производств, из них 61 - с начала 2023 года.

На фоне продолжения мобилизации в Украине в соцсетях ходят слухи о массовых рейдах и открытии уголовных производств в отношении уклонистов, в частности, в столичном регионе.

Впрочем, эта информация официально не соответствует действительности, ведь, как сообщили изданию "Телеграф" в Главном управлении Нацполиции в г. Киеве, официально в столице с начала полномасштабного вторжения РФ полиция отрыла около сотни дел, а в суд материалы направили по 11 производствам.

"По информации следственного управления ГУ НП в г. Киеве, в период с начала 2022 года по настоящее время следственными подразделениями столичной полиции зарегистрировано 86 уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу... из них 61 уголовное производство зарегистрировано с начала 2023 года по настоящее время, с обвинительным актом в суд направлено 11 уголовных производств", - говорится в сообщении.

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Уклонисты в Украине

Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине открыто уже около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов, 2 тыс 600 таких материалов уже направлено в суд.

Как отмечал военный аналитик Евгений Дикий, без принудительной мобилизации, силами только добровольцев, Украина не сможет выиграть войну.

В то же время он убежден, что война меняет людей, и у многих уклонистов есть шанс пройти путь от "принудительно мобилизованных трусов в рыцари-защитники".

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