Из них почти треть - 2 тыс 600 материалов - направлены в суд.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что в Украине открыто уже около 9 тысяч уголовных производств против уклонистов от службы в Вооруженных силах Украины. Об этом глава МВД сказал в эфире информационного марафона.

"Если идет война, то каждый гражданин должен выполнить свой долг. Либо в тылу, либо на фронте. Те случаи, когда кто-то пытается нелегально пересечь границу, конечно, что обществом воспринимаются, мягко говоря, неоднозначно", - сказал Клименко.

В то же время, министр прояснил, что изначально протокол об административном правонарушении составляет работник территориального центра комплексования.

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"А уже потом, если этот уклонист начинает менять место жительства, и конечно, уклоняется от мобилизации и службы в Вооруженных силах Украины, тогда ТЦК сообщает об этом органы Национальной полиции. Национальная полиция в рамках уголовного производства уже расследует такие факты. На сегодняшний день в Национальной полиции, около 9 тысяч уголовных производств, 2 тыс 600 таких материалов уже направлено в суд. Это статья 336 Уголовного кодекса Украины", - отметил Клименко.

Наказание для уклонистов

Как сообщал УНИАН, внесенный Кабмином в Верховную Раду законопроект №10378 предусматривает, что украинские мужчины от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, смогут обращаться за оформлением паспорта, в частности заграничного, и за консульскими услугами в зарубежные дипломатические учреждения Украины только при предъявлении военно-учетных документов. Таким образом, в случае одобрения этих изменений, уклоняться за границей не смогут оформить документы, а в Украине – пользоваться деньгами.

При этом за нарушение отдельных норм закона о мобилизации уклонистов могут вносить в Единый реестр должников.

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