Он отметил, что не хотеть на войну нормально, но у Украины нет выбора, ведь только за счет добровольцев страна не продержится.

Если бы Украина имела выбор, то принудительной мобилизации конечно же не было бы, однако сейчас идет война и нужно использовать все доступные ресурсы. Такое мнение высказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

Он отметил, что неоднократно возникал вопрос, зачем армии принудительно мобилизованные, ведь они будут плохими солдатами, с низкой мотивацией, будут убегать и дезертировать.

"Конечно же, каждый, имея выбор, предпочел бы воевать бок о бок с мотивированными добровольцами. А ведь ключевое здесь - "имея выбор". А мы уже его не имеем", - говорит он.

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Он отметил, что каждая нация имеет довольно ограниченный процент пассионариев - потенциальных добровольцев.

"К сожалению, ни одна крупная война никогда в истории не выигрывалась исключительно силами добровольцев. Здесь работают законы больших чисел - против мобилизованной массы приходится выставлять такую же мобилизованную массу, а не кучку даже супермотивированных пассионариев. То есть без тех, кого государство мобилизует недобровольно, мы просто физически не продержимся", - подчеркивает военный.

Дикий убеждает: не каждый, кто хочет избежать армии – трус, не хотеть на войну – это нормально.

К тому же накладывается влияние окружения, которое очень часто помогает возможному уклонисту оправдать свою слабость, даже если он еще колеблется.

"Государство должно помочь слабому индивиду преодолеть абсолютно естественную слабость, подтолкнуть к единственному правильному в нынешних обстоятельствах выбору – к сожалению, подтолкнуть даже репрессивными мерами, потому что нет времени на долгое кроткое убеждение", - отмечает военный, отмечая, что когда человек уже оказывается в армии, с ним происходят неожиданные трансформации.

"Там - совсем другая жизнь, совершенно отличная от всего его предыдущего опыта. И в этой жизни вдруг совсем по другому выстраиваются приоритеты, меняется шкала важного и второстепенного. Меняется отношение к страху, и иерархия страхов. ... И если в первом бою новобранец отстреливается чуть ли не с перепугу, просто чтобы не погибнуть самому, то после этого он уже воюет за себя и собрата, и становится смертоносным для врагов", - убеждает он.

"Война - ужасная кузница, которая выковывает защитников из очень разного человеческого материала. И с фронта в тыл по войне вернется значительно больше граждан и патриотов, чем в свое время отправилось с тыла на фронт".

Конечно, так бывает не со всеми, отмечает Дикий, но путь "из принудительно мобилизованного труса в рыцари-защитники", проходят значительно больше бойцов, и именно его следует считать типичным.

"Поэтому нечего бояться получить рядом в окопе или под командой вчерашних уклонистов – завтра многие из них еще могут дать форы кое - кому из матерых служилых", - говорит военный.

Мобилизация в Украине

Ранее Дикий выразил мнение, что пользы от мобилизации женщин будет очень мало, а вот вред - колоссальный, поскольку мужчины на фронте будут переживать за свои семьи.

Также он назвал "вредительской" идею мобилизовать всех депутатов и чиновников, потому что тогда страна останется без власти.

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