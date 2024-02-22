В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" Россия за сутки потеряла более 500 захватчиков.

Полномасштабная война в Украине против России продолжается, и за прошедшие сутки Силы обороны отразили восемь атак врага на Запорожском направлении.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лыховий. "Это заметно меньше, если сравнивать вражескую активность на Авдеевском и Марьянском направлении. На Запорожском направлении враг продолжает применять пешие штурмы малыми пехотными группами, но с применением квадроциклов. Это их новая "фишка". И если позавчера был уничтожен один квадроцикл, то вчера уничтожено или повреждено было уже три", - сказал Лыховий.

На вопрос ведущего, как РФ применяет квадроциклы на фронте, представитель ответил: "Еще в прошлом году военные аналитики писали о применении квадроциклов и багги на поле боя. Тогда преимущественно речь шла о них как о средстве для эвакуации раненых. Потому что они легкие, маневренные, мало шумные. Но и минусы у них есть - они могут нести малую нагрузку, они открыты для поражения, но они скоростные. Но на каждое такое средство есть противодействие, новинки очень быстро становятся пристреленными".

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Кроме того, Лыховий добавил, что в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" потери врага за минувшие сутки составили 515 человек, уничтожено или повреждено 46 единиц военной техники врага. Среди них четыре танка, 14 БМП, шесть артиллерийских систем, одна РСЗО, один ПТРК и 20 автомобилей. Также Силы обороны уничтожили сразу пять складов боеприпасов врага и 328 БПЛА различных типов.

Офицер сообщил, что РФ сместила акцент внимания с Запорожского направления: "В Работино ситуация остается стабильной, там противник не имеет успеха. Запорожское направление важно, но к нему перегрето внимание. Сейчас основные события на нашей операционной зоне происходят на Авдеевском направлении и конкретно в Донецкой области. Он там провел перегруппировку и включает в действие новые подразделения для усиления".

Полномасштабное вторжение РФ в Украину, - какой день, и что сейчас надо знать

22 февраля 2024 года - 729 день с начала полномасштабного вторжения россиян на украинскую землю (РФ на это решилась 24 февраля 2022 года).

По мнению экс-директора ЦРУ Роберта Гейтса, Россия вышла из тупика в Украине и восстановила импульс наступательных действий по всей линии фронта. Он также добавил, что потеря Украиной стратегически важного города Авдеевки позволила россиянам переместить боевые линии дальше на восток.

По словам руководительницы пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, РФ готовится к нанесению нового массированного удара по территории Украины. Сейчас оккупанты определяют степень готовности украинской системы ПВО.

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