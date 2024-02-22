По словам пресс-секретаря ОК "Юг", Россия сейчас определяют уровень готовности украинской ПВО.

РФ готовится к нанесению нового массированного удара по территории Украины, заявила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ракетоносители враг завел в пункты базирования, они снаряжены и готовы. Хоть не все и не полностью, мы помним, что в начале года они применялись во время массированных ракетных атак. И учитывая общую аналитику, учитывая паузу, которую выдержал враг, понимая его тяготение к сакральным датам и различные другие интерпретации, в том числе и подготовки к тем самым квази-выборам, которые они так активно презентуют. Можно говорить, что сейчас определенное затишье, возможно перед следующей бурей", – сказала пресс-секретарь.

Несмотря на то, что корабли РФ находятся в пунктах базирования, это не значит, что опасности нет, заявила Гуменюк.

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"Хоть ракетоносители и находятся в пунктах базирования, но мы поговорим о том, что прибыть им на боевое дежурство, это 2-3 часа. Поэтому оперативно отслеживаем обстановку и оповещаем, если она изменится", – пояснила пресс-секретарь.

Она также добавила, что в море сейчас находятся две лодки Черноморского флота: "Это обеспечение контроля над надводной ситуацией и защита пункта базирования. В Азовском море один корабль, который обеспечивает, возможно, и контрольное прикрытие в том числе и Крымского моста".

Кроме того, о подготовке к массированной атаке РФ свидетельствует и вчерашний пуск ракеты из Черного моря в сторону Украины, убеждена пресс-секретарь.

"Это типичная тактика врага - точечные ракетные удары время от времени будут происходить. На фоне того, какие потери имела авиация, враг осторожно использует ее. И мы видим, что из акватории Черного моря был нанесен ракетный удар, то есть попытка измерить готовность и плотность ПВО. Вероятно, ракета была Х-31, это противорадиолокационная ракета. Над акваторией Черного моря она потеряла состоятельность", - пояснила Гуменюк.

Неудачный день для РФ на левом берегу Херсонской области

Силы обороны нанесли удара по российскому полигону на левом берегу Днепра в Херсонской области. Известно о по меньшей мере 60 ликвидированных оккупантах. По словам Гуменюк, потери РФ могут быть и больше заявленных.

Кроме того, Гуменюк резко ответила на слова Шойгу о "зачистка" Кринок. Она сказала, что оккупанты смогли лишь установить флаг в населенном пункта, а затем сбежать оттуда.

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