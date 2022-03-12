В перехваченном диалоге слышно, как русский солдат жалуется на "тяжелую судьбу".

СБУ перехватила телефонный разговор оккупантов. В Харькове военным из РФ дали команду стрелять по гражданским.

Об этом сообщает ТСН.

В перехваченном диалоге слышно, как русский солдат жалуется на "тяжелую судьбу". Оккупант рассказывает, что у них большие потери, они в окружении и "бесятся".

"До этого момента нам даже запрещали смотреть в сторону гражданских. Теперь нам сказали (убивать) всех подряд: гражданских, детей, всех убивать, всех", - рассказывает оккупант.

Российский захватчик в подробностях рассказывает об убийствах людей. Он спокойно и цинично говорит о том, как снайпер лишал украинцев жизни.

Ранее УНИАН уже сообщал о перехваченном разговоре оккупанта, во время которого он рассказал родным, что ему страшно ведь ВСУ их бомбят. Захватчик признался, что жертв и раненых с российской стороны много.

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