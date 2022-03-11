Захватчик неожиданно понял, что в Украине "освободителей" не ждали.

Российский оккупант рассказал родным, что ему страшно, ведь ВСУ их бомбят. Захватчик признался, что жертв и раненых с российской стороны много.

Об этом он рассказал жене во время телефонного разговора, который удалось перехватить.

Жена оккупанта: Вы там все живы сейчас?

Оккупант: Вот под арту попали, авиация нас долбила, 200-е, 300-е у нас!

Жена оккупанта: Ужас!

Оккупант: Обломок в голову прилетел, они бомбят нас, нах*й!

Жена оккупанта: Мне страшно! Мы тут сидим, как на иголках, я на таких сильных таблетках! Тебе какие-то деньги пришли сегодня.

Оккупант: Да мне ничего не нужно, нах*й!

По словам оккупанта, им приказали захватить Киев, но задачу выполнить они не могут.

Захватчик рассказал жене, что русские беспощадно бомбят жилые кварталы. Он не скрывает множество жертв среди мирного населения.

Впоследствии разговор прервал плач жены и мольбы детей вернуться домой как можно скорее. Оккупант пообещал, что "обязательно" вернется.

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