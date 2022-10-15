По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

Потенциально крупная победа Украины на юге страны станет возможной через несколько месяцев благодаря ситуации с Крымским мостом.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США на Европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес Эспрессо.

По его словам, это был важный удар, кто бы это ни сделал и как бы это ни было выполнено.

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"Я думаю, украинский Генштаб продолжает выполнять хорошую работу, не раскрывая всего, что они делают, потому что нет смысла обнародовать возможности Украины. Поэтому, генералы и правительство поступают правильно, не говоря об этом. Независимо от этого всего, видим, насколько уязвима российская зона. Ибо, когда этот мост снова повредят, или россияне будут не в состоянии адекватно его отремонтировать, и когда украинские войска вернут Мариуполь, то противник не будет иметь сухопутного коридора к своей территории, а российские силы в Херсоне и Крыму могут оказаться в ловушке. Потенциально большая победа Украины в том регионе за несколько месяцев станет возможной благодаря ситуации с Крымским мостом", - пояснил Ходжес.

Он добавил, что после освобождения Крыма у противника больше не будет возможности использовать полуостров как стартовую площадку.

"Я думаю, что большинство дронов, которые мы видели в течение последних нескольких дней, были запущены с аэродромов Крыма. Поэтому, чем быстрее украинские войска смогут вытеснить русских из Крыма, тем лучше. У противника не будет больше возможности использовать полуостров как стартовую площадку", - отметил генерал.

Взрывы на Крымском мосту

Взрывы на Крымском мосту произошли 8 октября. Тогда произошел обвал части дорожного полотна, повреждена и железнодорожная ветка, которой Россия осуществляла переброска боеприпасов и топлива своей группировкой на юге Украины.

Советник главы МВД Вадим Денисенко спрогнозировал, что ремонт моста может занять у России от трех до пяти месяцев. В то же время россияне надеются отремонтировать его за год.

В подрыве Крымского моста Россия обвинила Украину и лично руководителя ГУР Кирилла Буданова. По версии ФСБ, взрывчатку якобы перевозили через Болгарию, Грузию и Армению под фиктивными документами.

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