Враг активизировал свои действия, и ситуация на Северодонецком направлении с каждым днем усложняется.

Ситуация в Северодонецком районе остается очень напряженной, но пик эвакуации пройден. Сейчас основной акцент сделан на вывозе маломобильных групп населения - инвалидов, пожилых людей, лежачих больных.

Об этом сообщил председатель Северодонецкой РГА Роман Власенко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, враг активизировал свои действия, и ситуация на Северодонецком направлении с каждым днем усложняется, в Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои. Кроме того, в направлении Рубежного работает вражеская авиация, а Северодонецк страдает от постоянных обстрелов.

Несмотря на эскалацию боевых действий, динамика эвакуации населения спадает. За сегодня было вывезено примерно 100 гражданских лиц из Северодонецка и Попасной. Эвакуация с Рубежного не проводилась.

"Пик вывоза людей был в начале месяца, когда в день выезжало более 1000 человек. Это значит, что все желающие уже уехали. Сегодня основной акцент эвакуации сосредоточен на маломобильных группах людей. Все усилия сосредоточены на вывозе инвалидов, пожилых людей, лежачих больных - всех тех, кто нуждается в непосредственной физической помощи для выезда в более безопасные места. Фактически в 90% случаев гуманитарные коридоры не срабатывали только потому, что договоренности нарушались российской стороной", - отметил глава Северодонецкой РГА.

Он добавил, что российские захватчики пытаются изменить ситуацию в свою пользу в Северодонецке, но успеха не имеют. Поэтому, разрушают общественную инфраструктуру и жилой фонд, мешают доставлять гуманитарную помощь и медикаменты.

"Сейчас ситуация с медицинской помощью населению контролируемая. Работают больницы в Лисичанске и Северодонецке, медиков там хватает. Лекарственных средств также хватает, помогают и гуманитарные штабы и военные, и волонтеры", - подчеркнул Власенко.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов российских военных перебита высоковольтная линия, обесточены все жилые кварталы Северодонецка Луганской области.

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