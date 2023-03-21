Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника.

За сутки украинская авиация нанесла 12 ударов по районам скопления оккупантов и их военной техники.

Об этом речь идет в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы противника.

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Ситуация на фронте

20 марта украинские военные отбили более 120 атак оккупантов на пяти направлениях.

В частности, оккупанты сосредотачивали основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

А на Купянском и Лиманском направлениях враг безуспешно пытался прорвать оборону украинских войск, осуществив артиллерийские обстрелы районов 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

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