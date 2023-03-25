Российские оккупанты, возможно, готовятся к "жестам доброй воли" на временно оккупированной территории Херсонской области. На это указывает то, что россияне начали массово вывозить награбленное у местных жителей.
"Уже даже жители Херсонской области как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все украденное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество", - это как правило подготовка к тем же "жестам", - заявила спикер Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, к "жестам доброй воли" приводит работа украинских защитников.
"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", - объяснила представительница наших военных.
Ситуация в Херсонской области - что известно
Российские оккупанты почти каждый день обстреливают Херсонскую область, а также сам областной центр. Такая жестокость у россиян проснулась после освобождения украинской армией Херсона.
Только 24 марта захватчики ударили по городу, из-за чего пострадали местные жители. Россияне нанесли удар по плавням. Двум мужчинам удалось пересечь реку, а на берегу их ждали медики, но 55-летний мужчина умер от осколочного ранения.
Сегодня, 25 марта, в Херсонской области враг нанес авиаудары по спасательной части и атаковал учреждение социальной защиты населения.
Кроме того, российские военные провели рейд в Чаплинке. Оккупанты проверяли документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.