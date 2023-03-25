Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты начинают переодеваться в гражданское и тщательно паковать украденное.

Российские оккупанты, возможно, готовятся к "жестам доброй воли" на временно оккупированной территории Херсонской области. На это указывает то, что россияне начали массово вывозить награбленное у местных жителей.

"Уже даже жители Херсонской области как Правобережной, так и Левобережной, знают "народную примету" - когда оккупанты начинают переодеваться в гражданское и очень тщательно паковать все украденное и отсылать в обмен на поставку боеприпасов за "поребрик" свое имущество", - это как правило подготовка к тем же "жестам", - заявила спикер Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, к "жестам доброй воли" приводит работа украинских защитников.

Видео дня

"Мы говорили о том, что мы зачищаем полосу хотя бы в 30 километров для того, чтобы облегчить жизнь Правобережью", - объяснила представительница наших военных.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают Херсонскую область, а также сам областной центр. Такая жестокость у россиян проснулась после освобождения украинской армией Херсона.

Только 24 марта захватчики ударили по городу, из-за чего пострадали местные жители. Россияне нанесли удар по плавням. Двум мужчинам удалось пересечь реку, а на берегу их ждали медики, но 55-летний мужчина умер от осколочного ранения.

Сегодня, 25 марта, в Херсонской области враг нанес авиаудары по спасательной части и атаковал учреждение социальной защиты населения.

Кроме того, российские военные провели рейд в Чаплинке. Оккупанты проверяли документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Вас также могут заинтересовать новости: