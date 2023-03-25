Проверяли документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

Российские военные провели рейд в Чаплинке в Херсонской области, где ранее оккупанты похитили и убили мужчину. Оккупанты проверяли документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

"Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях. Недавно, 22 марта, военнослужащие Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации провели рейд населенным пунктом Чаплинка Херсонской области. Во время проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Тем временем в Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую атомную станцию.

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Ситуация в Херсонской области - последние новости

После освобождения Херсона от российских оккупантов этот район страдает от постоянных обстрелов захватчиков. Так, 24 марта россияне снова обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб, а еще один получил ранения.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на освобожденной части области более 50 сел почти полностью разрушены оккупантами.

24 марта Херсонский городской совет призвал жителей районов, которые больше всего страдают от обстрелов россиян, временно уехать в более безопасные места.

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