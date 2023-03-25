Городской совет указывает на то, что российские войска продолжают обстрелы территориальной громады.

Из-за постоянных вражеских обстрелов населенных пунктов Херсонской громады жителей призывают эвакуироваться.

Как сообщил Херсонский городской совет 24 марта, российские войска продолжают обстрелы территориальной громады.

"Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную громаду. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся возле Днепра. Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение. Лучший вариант обезопасить себя и своих близких – эвакуироваться в более безопасные регионы", - сказано в сообщении.

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В МВА сообщили подробности о возможностях эвакуации: в более безопасные регионы из Херсонской громады можно выехать автобусом и поездом.

Из Херсона курсируют бесплатные автобусы в Одессу, на которые надо оставить заявку на каналах областной военной администрации. Кроме того, через день по нечетным числам из Херсона ходит поезд в Хмельницкий.

Ситуация в Херсоне - последние новости

24 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Президент Владимир Зеленский, который 23 марта посетил Херсонскую область, заявил, что на освобожденной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены российскими оккупантами.

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