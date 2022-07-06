В РФ Instagram и Youtube признаны "экстремистскими".

На временно оккупированной Херсонщине рашисты пытаются "отрезать" людей от цивилизации и правдивой информации. Оккупанты отключили видеохостинг Youtube, а также соцсеть Instagram и мессенджер Viber.

О блокировке видеохостинга и соцсети объявили незаконные самопровозглашенные власти Херсонщины, а блокировку мессенджера в комментарии для Liga.net подтвердили представители Viber.

Пресс-секретарь так называемой "военно-гражданской администрации" Херсонской области заявил, что Youtube и Instagram там отключили из-за того, что этот видеосервис с социальной сетью принадлежат корпорации Meta. Ее в РФ признали "экстремистской". Страна-агрессор стремится изолировать своих граждан от правды, а гаулейтеры на временно оккупированных территориях слепо следуют планам Путина.

Помимо этого, 5 июля в соцсетях появилась информация о том, что на Херсонщине оккупанты заблокировали Viber. Местный житель рассказал, что не может пользоваться мессенджером. Вскоре информацию подтвердили в пресс-службе Viber.

"Сегодня мы узнали, что Viber заблокирован самопровозглашенной властью временно оккупированной Херсонской области. Этот шаг отрезает сотни тысяч украинцев от общения с семьями, от источников правдивой информации в каналах государственных учреждений и украинских СМИ и от доступа к критическим сервисам, например, банковским", – заявили представители компанию изданию Liga.net.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в оккупированном Херсоне показали "адские" цены в магазинах.

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