Алексей Арестович отметил, что украинские военные вернут город из оккупации.

Российских оккупантов в Херсоне расстреляли украинские партизаны. Во время освобождения города "будет многое происходить".

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Он напомнил, что россияне были атакованы, когда заказали шашлык в одном из заведений на набережной.

"Да. Это сделали партизаны. "Спецдоставка закрыла вопрос". Когда будут освобождать Херсон, там внутри будет многое происходить, а не только снаружи. Если умные люди, нужно сниматься и идти, но они делают обратное", - рассказал Арестович.

При этом он указал, что некоторые захватчики начали перевозить свои семьи во временно оккупированный Херсон.

"Я не знаю, что должно быть в мозгах, когда ты привозишь свою семью в пустую квартиру чужих людей, а рядом, в 15 км, украинская артиллерия находится", - подытожил советник главы ОПУ.

Как ранее сообщал УНИАН, в оперативном командовании "Пивдень" 20 июня сообщил, что в Херсоне из автомата расстреляли троих российских военных, которые "отдыхали" в кафе. В результате двое военных погибли, еще один был ранен.

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