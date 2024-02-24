Украинские подразделения были вынуждены отойти из поселка во избежание перекрытия логистических путей и сохранения личного состава.

Российские захватчики оккупировали поселок Ласточкино на западе от Авдеевки. Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.

"Враг оккупировал Ласточкино. ... Продолжают давить на Северное и Орловку", - говорится в сообщении.

До этого боец 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем Telegram-канале сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти из Ласточкиного во избежание перекрытия логистических путей и сохранения личного состава.

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Ситуация в Авдеевке - последние новости

В Авдеевке оккупанты увидели горы своих трупов. Об этом рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, после захвата Авдеевки российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции почти круглосуточно. При этом заявления о том, что якобы украинские подразделения бежали из Авдеевки, бросая все, не соответствуют действительности.

Как известно, с октября 2023 года российские оккупанты начали усиленные штурмы и обстрелы Авдеевки. В феврале 2024 года врагом были стянуты в этот город резервы, которые находились на других участках фронта.

17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский решил вывести наших воинов из Авдеевки, чтобы сохранить их жизни.

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