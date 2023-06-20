В пруду-охладителе достаточное количество воды, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции по состоянию на вторник, 20 июня, не является критической.

В пруду-охладителе достаточно воды для охлаждения реактора, рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в эфире канала "Ми-Україна". По его словам, пруд-охладитель наполняют водой из скважин.

"Если говорить о ситуации на Запорожской атомной электростанции, то она некритическая. В пруду-охладителе вода есть - 16,6 метра, это достаточно для того, чтобы охлаждать наш реактор. К сожалению, вода упала, и сейчас из скважин берут воду и наполняют пруд-охладитель...", - поделился чиновник.

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Россияне в ночь на 6 июня разрушили дамбу Каховской гидроэлектростанции, и после этого вода неконтролируемо вытекала из Каховского водохранилища и затапливала десятки населенных пунктов.

Стоит отметить, что на ЗАЭС воду, которая поступала из Каховского водохранилища, использовали для охлаждения реактора. Если в пруду-охладителе не будет достаточного количества воды, на атомной электростанции может случиться авария.

Жителей города-спутника ЗАЭС Энергодара первый заместитель мэра призвал быть готовыми к тому, что на объекте в любой момент ситуация может стать неконтролируемой.

Справка УНИАН. Российские захватчики оккупировали Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию еще в начале полномасштабного вторжения. Враги открыто заявляли, что заминировали ЗАЭС.

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