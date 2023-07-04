Военный эксперт Олег Жданов оценил риски подрыва россиянами Запорожской АЭС.
"После Чернобыльского леса и после Каховской ГЭС скажу так: 50 на 50 - взорвут или не взорвут", - заявил он.
По его мнению, в Кремле не будут особо расстраиваться из-за радиоактивного заражения группировки своих войск на Запорожском направлении фронта в Украине (до 140 тысяч человек личного состава).
"Вот что самое страшное. Человеческая жизнь в РФ не стоит ломаного гроша… На мой взгляд, командованию российскому будет до лампочки - подрывать не подрывать. Все будет зависеть от решения в Кремле".
При этом Жданов напомнил, что лекарств от радиоактивного облучения на сегодняшний день не существует.
"Рано или поздно человек все равно обречен на погибель. Разница только в том, что чем больше у него будет финансов, тем дольше он сможет продержаться на этом свете, используя современные методики".
ВСУ предупредили о повышенной угрозе теракта на ЗАЭС
Напомним, в Вооруженных силах Украины официально предупредили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российских террористов с 4 марта 2022 года.
Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.