Все будет зависеть от решения в Кремле, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов оценил риски подрыва россиянами Запорожской АЭС.

"После Чернобыльского леса и после Каховской ГЭС скажу так: 50 на 50 - взорвут или не взорвут", - заявил он.

По его мнению, в Кремле не будут особо расстраиваться из-за радиоактивного заражения группировки своих войск на Запорожском направлении фронта в Украине (до 140 тысяч человек личного состава).

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"Вот что самое страшное. Человеческая жизнь в РФ не стоит ломаного гроша… На мой взгляд, командованию российскому будет до лампочки - подрывать не подрывать. Все будет зависеть от решения в Кремле".

При этом Жданов напомнил, что лекарств от радиоактивного облучения на сегодняшний день не существует.

"Рано или поздно человек все равно обречен на погибель. Разница только в том, что чем больше у него будет финансов, тем дольше он сможет продержаться на этом свете, используя современные методики".

ВСУ предупредили о повышенной угрозе теракта на ЗАЭС

Напомним, в Вооруженных силах Украины официально предупредили о возможной подготовке в ближайшее время провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которая находится под контролем российских террористов с 4 марта 2022 года.

Вооруженные Силы Украины не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.