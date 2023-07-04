У россиян остаётся классический шантаж ядерной угрозой.

Российские оккупанты в ночь на 5 июля все же предпримут попытку сымитировать удар по Запорожской АЭС, ощущая, что они теряют юг Украины.

"Силы обороны Украины фактически завершили очень сложную часть наступления, а именно - прорыв полосы обеспечения. При этом, ресурса сдерживать основные ударные группы украинской армии в основной линии у российских оккупационных войск уже нет. Она его практически исчерпала", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, у россиян остаётся классический шантаж ядерной угрозой:

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"Угрожать миру тем, что они настолько сумасшедшие, что готовы подорвать ЗАЭС, дабы юг не достался никому. Это принуждение к остановке наступления СОУ. Или вы останавливаетесь, или мы взрываем ЗАЭС. Но есть нюанс. Останавливаться никто не будет. А последствия такого шантажа, пускай даже на уровне имитации, без глобальной катастрофы, для россиян могут быть весьма неожиданными и весьма неприятными. Готовы ли они к рулетке с пятью патронами в барабане? Эта ночь покажет".

Повышенная угроза теракта на ЗАЭС - что сообщалось

Напомним, Генштаб ВСУ официально предупредил о возможной подготовке провокаций россиянами на территории Запорожской АЭС в ближайшее время:

"На внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины".

ВСУ не нарушают норм международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию и готовы действовать при любых условиях.