Даже починенные оккупантами мосты не могут функционировать полноценно.

На юге Украины логистика российских оккупантов значительно затруднена из-за нехватки функционирующих транспортных артерий. В то же время, критических изменений в ситуации на южном фронте пока нет.

"Они продолжают маневры... Логистика усложнена и медленная..., то есть их потребности возникают быстрее, чем они могут их удовлетворить", - рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, это связано с тем, что не функционируют основные транспортные артерии, а даже починенные оккупантами мосты не могут функционировать полноценно.

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В частности, единственная трасса, которая более или менее стабильно может обеспечивать россиянам логистику на юге - это М-17. Однако она перегружена, что создает препятствие для передвижения российской военной техники и грузов.

Война в Укранине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, в течение суток, 29 августа, украинским военным удалось результативно ударить по позициям россиян на юге. В частности, во время атак удалось ликвидировать еще 62 оккупантов, танк Т-90, 11 единиц авто-бронетехники, пять орудий, три лодки, а также четыре беспилотника разных типов.

Кроме того, ВСУ уничтожили три российских наблюдательных пункта и один пункт управления беспилотниками.

А по словам генерала Александра Тарнавского, на Таврическом направлении враг потерял 238 оккупантов (ликвидированы - 58, ранены - 177, плен - 3) и 23 единицы техники. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1204 огневых задания.

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