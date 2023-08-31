Она подчеркнула, что склады с запасами россиян в оккупированном Крыму являются абсолютно законными целями для Украины.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала ночную "бавовну" во временно оккупированном Россией Крыму. По ее словам, сейчас дополнительная информация о работе сил обороны по Крымскому полуострову требует уточнения.

"Поэтому пока наблюдаем, а где-то даже нескрываемо радуемся", - подчеркнула Гуменюк.

Она уточнила, в Крыму расположены определенные запасы россиян, в том числе и Черноморского флота РФ.

Видео дня

"Следовательно, любая работа и уничтожение этих запасов - абсолютно законные цели", - отметила глава пресс-центра сил обороны юга.

Гуменюк также добавила, что стратегия защиты россиянами Керченского моста затопленными баржами успокаивающая для самих оккупантов, ведь "защищаясь с моря, надо наблюдать и за воздухом".

"Знаете, когда нервничают, то руки должны быть чем заняты. Вот примерно такое состояние у них сейчас относительно этой излишней конструкции. Военно-политическим руководством Украины судьба этой конструкции определена, а значит, силы обороны продолжат это (атаки - УНИАН) делать", - сказала она.

Представитель сил обороны юга также прокомментировала атаки беспилотников и на территории России.

"Мы анонсировали, что начинаем сезон бавовны. Она будет цвести, пока будут благоприятные условия. Пока нас все устраивает… Конечно, должна наступить и у нас жатва", - подытожила она повышение интенсивности таких атак.

Взрывы в Крыму - последние новости

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью во временно оккупированной Феодосии в Крыму раздались взрывы. В частности, "бавовна" посетила одно из зданий в районе Керченского шоссе, там возник пожар, а на некоторых улицах исчез свет на определенный промежуток времени.

Местные Telegram-каналы сообщали об атаке беспилотника, который якобы сбила российская противовоздушная оборона. В то же время, оккупационная администрация сообщила о якобы сбитии ракеты, обломки которой повредили линии электропередач на востоке Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: