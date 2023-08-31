58 захватчиков были уничтожены, а трое взяты в плен.

Силы обороны мощно отработали по позициям российских захватчиков на Таврическом направлении. За сутки враг потерял убитыми, ранеными и пленными 238 оккупантов и 23 единицы техники.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 204 огневых задания.

"За последние сутки потери врага составили 238 человек (безвозвратные – 58, раненые – 177, плен – 3). Уничтожено 23 единицы военной техники противника", – сообщил Тарнавский.

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Речь идет, в частности об одном танке, шести боевых бронированных машинах, шести артиллерийских системах и минометах, двух беспилотниках и шести единицах автомобильной техники. Кроме того, были уничтожены два склада боеприпасов.

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В своей вечерней сводке 30 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты совершили очередные попытки наступления на трех направлениях, но снова потерпели неудачу. Речь идет о Лиманском, Бахмутском и Запорожском направлениях.

В то же время на Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков в районе Марьинки Донецкой области, а на Шахтерском направлении ВСУ успешно отбили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

Всего с начала вторжения вражеские потери перевалили за 262 тысячи оккупантов. Россияне также несут большие потери в технике. По состоянию на утро 30 августа сообщалось об уничтожении 4423 танков, 315 самолетов, 316 вертолетов и тысяч единиц другой техники.

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