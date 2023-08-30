Кроме того, удалось ликвидировать три российских наблюдательных пункта и один пункт управления беспилотниками.

За прошедшие сутки украинские защитники и защитницы на юге ликвидировали еще более 60 российских оккупантов и уничтожили кучу вражеской техники. Оперативная обстановка на юге остается стабильно напряженной, сообщают Силы обороны юга Украины.

В частности, россияне продолжают терроризировать прибрежные регионы Херсонщины и противоположный Кинбурнской косе берег Николаевщины. Так, по прифронтовым общинам за минувшие сутки оккупанты совершили 60 артиллерийских обстрелов с использованием более 320 снарядов, из них 8 раз враг обстрелял непосредственно населенные пункты.

В результате российских атак был ранен один гражданский и повреждены 11 частных домов и церковь.

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В то же время, силы обороны юга продолжают результативно выполнять огневые задачи на фронте. За минувшие сутки украинские военные на юге ликвидировали еще 62 оккупантов, танк Т-90, 11 единиц авто-бронетехники, пять пушек, три лодки, а также четыре беспилотника разных типов.

Кроме того, удалось уничтожить три российских наблюдательных пункта и один пункт управления беспилотниками.

Также уточняется, что корабельная группировка россиян составляет 11 единиц - 10 в Черном и 1 в Азовском морях. По данным защитников, сейчас ракетоносители на боевом дежурстве отсутствуют и заведены в пункты базирования.

Потери России в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 570 российских захватчиков. Также за сутки в частности уничтожено более 50 российских танков, боевых бронированных машин и артиллерийских систем.

Всего с начала российского вторжения потери врага составляют около 262 тыс. 410 оккупантов.

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