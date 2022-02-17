Боевики применяют тяжелую артиллерию, обстреляли школу и газопровод во Врубовке.

Утром, 17 февраля, обострилась ситуация практически по всей линии фронта на Донбассе в Луганской области.

По информации корреспондента УНИАН, боевики применяют тяжелую артиллерию.

"Предыдущие дни ситуация была относительно спокойной. Первая информация об обстреле пришла в два ночи из сел Сизое и Болотенное, район Станицы Луганской, утром около 8 утра начали поступать сообщения об обстрелах в других селах этого же района, затем про обстрелы в районе Попасной, Трехизбенки. Многие сообщают о применении тяжелого вооружения. На некоторых участках бой был слышен около 11 дня. Мирные жители ждут в подвалах", - рассказал УНИАН руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

Оккупанты вели обстрел Песок, не спокойно и на Мариупольском направлении.

"Кроют. Крупняк. Провоцируют. Сбрасывают. Стремительно. Но без паники", - сообщили агентству украинские бойцы.

Параллельно в социальных сетях пропагандисты распространяют фейки и обвиняют в обстрелах ВСУ.

Жителей просят не выходить на улицу

В то же время в Счастьинской городской территориальной общине сообщили, что вблизи города 17 февраля был артобстрел. Людей просят оставаться в помещениях.

"Обстреляли поселок Старый Айдар и Лобачево. Велика вероятность повторения обстрела. Всех жителей Щастьинской общины убедительно просим не выходить на улицу, находиться в помещениях и вблизи укрытий", - говорится в сообщении.

Власти также опубликовали перечень домов, которые могут использоваться как бомбоубежища в городе Счастье.

Боевики обстреляли школу и газопровод во Врубовке

Кроме того, как сообщили в Попаснянской городской военно-гражданской администрации, сегодня около 10:25 состоялся обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины.

"На момент обстрела в лицее были 30 учеников и 14 человек персонала. По состоянию на 11:10 8 учеников и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку одного из жилых домов, поврежден частный дом по ул. Центральной.

Повреждения получила и коммунальная инфраструктура, а именно перебитый газопровод высокого давления. Сейчас без газоснабжения остались 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

"Известно, что противник обстрелял улицы Центральную, Первомайскую, Юбилейную пгт. Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, как российские оккупационные войска обстреляли из тяжелого артиллерийского вооружения Станицу Луганскую. Повреждения получила, в частности, коммунальная инфраструктура: половина населенного пункта осталась без электропитания.

В 2019 году Станица Луганская стала одним из участков, откуда отвели военную технику в результате договоренностей в Минске. Сейчас там располагается пеший пункт пропуска через линию разграничения.

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