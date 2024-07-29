По словам военного, армия РФ привлекает на этом направлении дополнительные резервы.

В Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Сейчас враг продолжает давить, несмотря на свои большие потери. Об этом заявил командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Если говорить об отрезке именно Стрелечья - Липцы, посмотреть и населенный пункт Глубокое, - идут активные боевые действия. Сказать о том, что противник в полной мере завладел населенным пунктом, не стоит, потому что некоторые позиции являются переходными из рук в руки. Противник проявляет достаточно мощное давление и также, дополнительно к тому, высокую динамику боевых действий. Что это значит? Что несмотря на те потери, которые у него есть, они у него действительно огромные в живой силе, в технике, которую он применяет, противник привлекает резервы, ищет возможности для того, чтобы постоянно держать градус, постоянно штурмовать", - подчеркнул военный.

Федоренко отметил, что российские захватчики отправляют в бой даже механиков, поваров и других военных, которые должны были бы заниматься обеспечением, а не идти на позиции.

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"Сказать о том, что у противника есть хоть какие-то значительные тактические успехи на поле боя, не стоит. Позиции, которые есть у Сил обороны, в большей части остаются за нами. Несмотря на то, что противник активно бьет по передовым позициям, в том числе применяет и свою авиацию с управляемыми бомбами очень высокоинтенсивно, все равно это не дает ему желаемых результатов", - подчеркнул командир батальона.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что сейчас россияне "уменьшили аппетиты" в Харьковской области. Оккупанты отказались от идеи захватить областной центр, однако мечтают подойти к нему на расстояние пушечного выстрела.

Также Саранцев рассказал, что с начала наступления на севере Харьковщины армия РФ потеряла в Волчанске большую часть 138 мотострелковой бригады и "сточили" два танковых полка - 83-й и 157-й. По его словам, штатная численность мотострелковых бригад в РФ составляет до 5000 личного состава, а у танковых полков - 94 единицы техники.

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