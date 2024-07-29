'Неожиданное наступление': РФ атаковала Харьковскую область на месяц быстрее, - The Telegraph

Именно поэтому оккупанты на Донбассе не успели влиться в темп наступлений.

Россия начала наступление на Харьковскую область значительно раньше, чем было запланировано.

Как пишет The Telegraph, из-за значительно преждевременного наступления оккупантов на Харьковскую область другие подразделения, которые должны были параллельно наступать на Донбассе, не были подготовленными должным образом.

"Россияне начали наступление на Харьков примерно за месяц до того, как это было запланировано", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги. Видео дня

Идея раннего старта заключалась в том, чтобы застать украинцев врасплох, но это также застало россиян врасплох. 4-й армейский корпус, выделенный для участия в операции на Донбассе, еще не закончил обучение и до того, как там по-настоящему начались штурмы, было отставание примерно в месяц.

Когда Харьковская операция начала срываться, российское верховное командование вывело войска из Донбасса, чтобы отправить их на север.

"Возможно, это промедление спасло украинцев от краха", - пишет издание.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, огромное наступление Кремля должно было положить конец войне, но большого прорыва или краха Украины не произошло.

Это мог быть выигрышный удар, поскольку Украине не хватает людей, боеприпасов и окопов. Но до конца лета осталось около двух месяцев, и Россия не смогла достичь своих самых амбициозных целей: не произошло ни грандиозного российского прорыва, ни общего краха украинской линии фронта.

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