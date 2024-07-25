Россияне хотели спровоцировать хаос и оккупировать Харьков.

Российские захватчики "поумерили аппетиты" на севере Харьковской области. Враг отказался от идеи оккупировать областной центр, но мечтает подойти к нему на расстояние пушечного выстрела. Именно поэтому силы противника упорно атакуют в районе Липцов.

Спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев раскрыл LIGA.net, какие задачи имела операция россиян на Харьковщине. Во-первых, РФ хотела спровоцировать хаос и заставить украинцев бежать из региона. Далее россияне должны были подойти к Харькову и оккупировать его, с чем должна была помочь близость города к границе.

Кроме того, противник хотел создать так называемую "буферную зону", чтобы не дать ВСУ обстреливать российские территории, однако в результате, по словам Саранцева, такой зоной стала часть Белгородской области РФ.

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Также захватчики надеялись заработать "дополнительные баллы" накануне Саммита мира в Швейцарии и усилить свои позиции в возможных переговорных процессах.

Спикер добавил, что Волчанск мог стать для россиян выходом в тылы Сил обороны на Купянском направлении, но и там им не удается продвинуться.

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По словам Саранцева, численность российских военных на севере Харьковщины и у границы на территории РФ составляет ориентировочно от 30 тысяч человек.

С начала наступления на севере Харьковской области оккупационные войска потеряли в Волчанске большую часть 138 мотострелковой бригады и "сточили" два танковых полка - 83-й и 157-й.

"То есть выглядит так: заходит бригада или полк, в течение нескольких недель атакует, несет огромные потери, затыкает дыры резервами, постепенно переформировывая штурмовые группы, уменьшая их количество, или количество задействованных в них людей", - рассказал Саранцев.

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