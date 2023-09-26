Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил легендарного украинского футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Соответствующий указ №589/2023 появился на сайте президента во вторник, 26 сентября 2023 года.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", – говорится в документе.

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Андрей Шевченко: что нужно знать

Андрей Шевченко – легендарный украинский футболист. Он выступал за киевское "Динамо", став одним из ведущих бомбардиров Украины.

Также Шевченко играл за итальянский "Милан", где стал лидером команды и одним из лучших форвардов мира. С "Миланом" он выиграл множество трофеев, включая Лигу чемпионов УЕФА в 2003 году. Его карьера продолжилась в английском "Челси", однако из-за травм и сложностей с адаптацией его карьера там оказалась менее успешной.

На международной арене Шевченко также играл за сборную Украины. Впоследствии он работал главным тренером национальной команды.

Отметим, что Андрей Шевченко также стал ервым амбассадором глобального проекта United24 – фандрейзинговой платформы и основного механизма для сбора пожертвований в поддержку Украины, иницированного президентом Зеленским.

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