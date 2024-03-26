Однако на Херсонском направлении за минувшие сутки россияне не проводили наступательных действий.

За минувшие сутки на фронте между украинскими защитниками и российскими оккупантами произошло 57 боевых столкновений. По данным Генштаба, на Херсонском направлении армия РФ пытается выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, но в течение суток противник наступательных действий не проводил.

На Купянском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Ивановка, что на Харьковщине.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 15 атак врага в районах населенных пунктов Белогоровка, что на Луганщине, Терны, Ямполовка, Роздоловка и севернее Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши бойцы отбили четыре атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка, что в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки в районах населенных пунктов Бердичи и Первомайское Донецкой области.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенного пункта Новомихайловка, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области; юго-западнее Белогорья и северо-западнее Вербового Запорожской области", - отметили в сообщении.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, украинские авиация и ракетчики продолжают наносить оккупационной армии потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки украинская авиация нанесла удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Также председатель Мукачевской районной государственной администрации Сергей Гайдай заявил, что наступление РФ состоится в ближайшее время. По его словам, дата известна, однако называть ее нельзя.

"Но это в ближайшее время, уже совсем недолго осталось для того, чтобы официально руководители областных администраций должны отчитаться, что все, все закончили, все сделали. Военные инженеры присутствуют в городах, они так же контролируют, что-то помогают", - объяснил чиновник.

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