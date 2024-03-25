По словам Кузана, удерживать Часов Яр надо как можно дольше.

Оккупация Авдеевки Донецкой области не вызвала серьезных проблем в архитектуре фронта, однако возможная потеря Часового Яра несет определенные угрозы. Такое заявление сделал военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Авдеевка была глубоким вклинением в Донецк. То есть она была неудобной для нас с точки зрения именно оборонительного рубежа. Однако она была прекрасным плацдармом, фактически вклинением в оборонительный рубеж врага", – подчеркнул он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, удержание Авдеевки для украинских сил "представляло проблему". Поэтому выравнивание фронта по Авдеевке не вызвало проблем в самой архитектуре фронта.

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"Потеря Часового Яра заставит нас менять саму конфигурацию фронта. То есть отходить назад для того, чтобы уже выравнивать линию фронта по новой оборонительной линии. Поэтому именно из этих соображений и нужно удерживать Часов Яр как можно дольше", – констатировал Кузан.

Ситуация на фронте: важные новости

Российские оккупационные войска заняли села Тоненькое и Орловка в районе Авдеевки Донецкой области, сообщил аналитик издания BILD Юлиан Рёпке. Продолжаются бои за Бердичи.

Всего с начала суток на фронте произошло 45 боевых столкновений с противником. По данным Генштаба, больше всего атак было на Новопавловском направлении, где враг пытался прорвать украинскую оборону 15 раз. На Авдеевском направлении украинскими воинами отражено 3 атаки, на Бахмутском 2, на Лиманском – 13.

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