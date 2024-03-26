Ракетчики проредили ряды оккупационной военной техники.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному средству противовоздушной обороны, одному артиллерийскому средству, одной станции РЭБ, одному району сосредоточения личного состава и одной станции управления БПЛА противника", - отмечается в сообщении Генштаба.

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Оккупация Авдеевки Донецкой области не вызвала серьезных проблем в архитектуре фронта, однако возможная потеря Часового Яра представляет определенные угрозы. Такое заявление сделал военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. "Авдеевка была глубоким вклинением в Донецк. То есть она была неудобной для нас с точки зрения именно оборонительного рубежа. Однако она была прекрасным плацдармом, фактически вклинением в оборонительный рубеж врага", - подчеркнул он.

В настоящее время российские оккупационные войска заняли села Тоненькое и Орловка в районе Авдеевки. Продолжаются бои за Бердичи.

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