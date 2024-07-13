После нескольких месяцев неопределенности ситуация для Киева более-менее стабилизировалась.

Продолжаются суровые дни жестокого лета на украинских полях сражений, где российские наступления являются медленными, но неумолимыми, а украинские силы растянуты из-за нехватки солдат, напряжены истощенными подразделениями на передовой, которые не могут вернуться на отдых. Об этом в своем материале для Radio Free Europe/Radio Liberty пишет журналист Майк Экель.

По его словам, после нескольких месяцев неопределенности - когда поставки западного оружия замедлились, а Украина пыталась пополнить численность своих войск - ситуация для Киева более-менее стабилизировалась.

"Дела идут лучше, несмотря на огромное количество столкновений", - сказал изданию Сергей Грабский, полковник украинской армии в отставке. Видео дня

В то же время автор отмечает, что спустя 28 месяцев после полномасштабного вторжения России не видно конца крупнейшей сухопутной войне в Европе со времен Второй мировой войны.

"Украина сейчас находится в тяжелом положении в отношении живой силы, и они будут бороться, пока мобилизация не начнет доставлять значительную новую силу на фронт. Самый большой вопрос - когда эти мобилизованные начнут выходить на передовую", - сказал Конрад Музыка, польский военный аналитик.

В свою очередь Грабский отметил, что украинские силы стабилизировали линию соприкосновения, после чего отбросили российские силы.

"Я предполагаю, что российские войска будут пытаться отчаянно удержать свои позиции", - отметил аналитик.

В то же время, по мнению Музыки, группировка и количество задействованных сил означали, что российские командиры имели другую цель.

"Наступление на Харьковскую область не было наступлением. Это должно было просто развести украинские силы и заставить украинцев развернуть резервы, чтобы ослабить линии где-то еще в Донецкой области. В определенной степени это сработало", - отметил эксперт.

Война в Украине - последние новости

В субботу, 13 июня, россияне массированно атаковали Харьковскую область. По состоянию на 18:43 было известно о 22 пострадавших, еще два человека погибли.

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