Россия нанесла повторные удары по поселку на Харьковщине.

Российские оккупанты нанесли удары по поселку Буды, что в Харьковской области. В результате очередной атаки РФ есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По состоянию на сейчас, по словам чиновника, известно о 22 пострадавших, еще два человека погибли.

"Количество пострадавших возросло после повторного обстрела локации. Также повреждена машина "скорой", которая прибыла на вызов. Информация обновляется", - отметил Синегубов. Видео дня

По информации "Суспільне", мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что во время массированного удара погиб начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС Артем Костыря. Отмечается, что между первым и повторным ударом по Будах был промежуток в полчаса.

Ранее во время первой атаки председатель Харьковской ОВА отмечал, что осколочное ранение получил 24-летний мужчина.

Обновлено 19:11. Позже в Харьковском горсовете подтвердили смерть Артема Костыри. В то же время Игорь Терехов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

"Работа спасателей всегда полна опасностей, особенно сейчас, когда государство-террорист системно и безжалостно уничтожает украинскую нацию. Сегодня Артем Костыря был убит российскими оккупантами во время повторного обстрела поселка Буды. Террористы цинично и целенаправленно нанесли удар, когда все службы приехали на место происшествия. Мои соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Вечная память и слава Герою!", - отметил мэр Харькова.

Обстрел Харькова и области - последние новости

Как писал УНИАН, ранее армия РФ ударила по Харькову бомбой. Произошло это 30 июня. Тогда в результате атаки погиб один человек, еще 9 местных жителей получили ранения.

Также сообщалось, что 29 июня россияне нанесли удар по городу Дергачи Харьковского района. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате атаки один человек погиб, еще двое были ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: