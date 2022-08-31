Тем временем в среде оккупантов нарастает паника. Русские понимают, что оказались в окружении.

Украинские войска уверенно движутся к Херсону. В начале суток они находились на расстоянии примерно 20 км до окраин города. Сегодня ВСУ продвинулись, но трудно прогнозировать, на сколько.

Об этом во время интервью Наталье Мосейчук рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Генштаб пока не комментирует, как именно изменилась линия фронта на Херсонщине. В то же время CNN сообщает, что произошли значительные изменения в пользу украинских войск. Конкретики мало.

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"До Херсона еще более 10 километров. Это точно", - констатировал Жданов.

Эксперт отметил, что сейчас ВСУ "работают" против вражеской группировки на правом берегу Днепра. Это вполне ожидаемо.

"Я прогнозировал, что ВСУ будут планомерно и методично выносить эту группировку с помощью артиллерии, в том числе и реактивной, и авиации. Это было бы целесообразно. Сейчас наблюдается прерывание путей логистики. Это то, что мы наблюдаем уже третьи сутки... Единственная проблема сейчас - поймать паромную переправу у Антоновского моста. Она постоянно движется. Для того, чтобы ее поймать, нужен коректировщик на месте, который сообщит, когда она остановится на загрузку или разгрузку", - отметил Жданов.

Эксперт констатировал, что российские войска на Херсонщине не только оказались в окружении. Они еще и рассечены пополам. Разрушены переправы через реку Ингулец. Сообщения между двумя частями вражеской группировки нет.

Жданов подчеркнул, что среди оккупантов уже царит неподдельная паника, что подтверждают и перехвата. Русские понимают, что мосты разрушены, путей отступления нет, они в ловушке.

"Фактически они (россияне - УНИАН) чувствуют то, что мы чувствовали на Донецком направлении. Мы выносим их с позиций. Если есть возможность, будем продвигаться вперед. Есть два варианта: либо они бегут, либо сдаются в плен", - отметил он.

Жданов напомнил, что месяц назад жители Херсонщины рассказывали, как русские после ударов по Антоновском мосту раскупили все плавательные средства. Оккупанты, которые запаслись надувными матрасами, имеют шанс на спасение. Однако, как замечает эксперт, переправиться через Днепр будет крайне трудно, а с патронами и в амуниции - почти невозможно.

В случае взятия контроля над правым берегом Днепра, ВСУ возьмут под огневой контроль обеспечение Запорожского направления противника.

"Мы фактически режем пути усиления этой группировки с территории Крыма. А местность там такая, если нет населенных пунктов, то закрепиться там невозможно. Если артиллерия наша будет выносить русских с позиций, то мы можем постепенно наводить мосты и переправлять нашу группировку на левый берег", - отметил Жданов.

По его словам, на Херсонском направлении активно работает украинская боевая авиация, зато российского ПВО в регионе уже практически не существует.

Напомним, контрнаступление ВСУ на юге Украины началось 29 августа. При этом в Силах обороны юга призвали к информационной тишине относительно действий украинских защитников.

По словам советника ОПУ Алексея Арестовича, ВСУ перешли в небольшое наступление и прорвали линию фронта на нескольких участках. А журналисты CNN со ссылкой на источник в Вооруженных силах рассказали об освобождении четырех сел в Херсонской области. Однако украинская сторона официально эту информацию не подтвердила.

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