С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

За минувшие сутки, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел тысяча двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко