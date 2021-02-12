За сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеНазвано имя бойца, убитого сегодня снайпером боевиков на ДонбассеОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. Отмечается, что недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия.

"В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в госпиталь", - говорится в сообщении.

Кроме этого, вблизи Новомихайловки, враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. "В результате обстрела один из защитников Украины погиб", - сообщили в пресс-центре.

Также неподалеку Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета. А вблизи Луганского, оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

"На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - говорится в сводке.

С начала этих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинскими военными", - подытожили в пресс-центре.

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Автор: Ирина Погорелая