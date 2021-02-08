С начала этих суток обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными.

За сутки в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Читайте такжеКравчук считает, что на обстрелы на Донбассе нужно отвечать зеркальноОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, в сообщении отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и прицельный выстрел из снайперского оружия. "В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в пресс-центре.

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле украинских позиций минами ПОМ-2.

"О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отмечается в сообщении.

С начала этих суток обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируема украинскими военными, нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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Автор: Ирина Погорелая