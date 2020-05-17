Оккупанты били из минометов по украинским позициям, один военный ранен

Потери противника уточняются.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, одного украинского военного ранили.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку от Авдеевки противник дважды вел огонь по позициям ОС из минометов 82-го калибра, выпустив 22 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное враг применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а защитников Славного обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На все дерзкие действия российских наемников наши воины отвечали прицельным огнем из имеющихся огневых средств по опорным пунктам противника. Сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие прекратили враждебную активность. Потери противника уточняются», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 16 мая, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.