Кравчук заверил: Украина готова защищать свою землю.

Украина в рамках Трехсторонней контактной группы предложит на рассмотрение мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Если его не примут - начнется более активное противостояние агрессии РФ, не нападение, а защита.

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала "Дом".

По его словам, спецслужбы и военные владеют информацией о планах боевиков - неожиданностей нет.

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"Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад - мы готовы защищать свою землю", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил: Украина "никогда не будет нападать первой". Поэтому инициирует мирный план на ТКГ.

"Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно - защищаться", - сказал он.

Он подчеркнул, что страна будет действовать, исходя из реалий, "и мы не можем не видеть угроз, они есть".

"И на них мы будем отвечать адекватно, будем отвечать зеркально. Но не провоцируя какие-либо действия, опасные для жизни людей", - заключил Кравчук.

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Автор: Юрий Годован