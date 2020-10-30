На огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, вынудив российско-оккупационные войска к возвращению в режим тишины.

Командующий Объединеннымии силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев после прицельного обстрела из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Водяное и гибели двух украинских бойцов заявил, что вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, достигнутых Трехсторонней контактной группой.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

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«Я, как командующий Объединенными силами, констатирую, что сегодня, 30 октября, нарушив договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, российско-оккупационные войска осуществили прицельные обстрелы украинских позиций», - заявил Наев.

По его словам, враг нагло вел прицельный огонь из гранатометов различных систем по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. «С грустью сообщаю, что в результате обстрела в начале суток двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения, несовместимые с жизнью», - отметил он.

Командование Объединенными силами выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

«Такая дерзость противника свидетельствует о том, что вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 года. Сегодняшний обстрел доказывает, что противник не имеет целью достичь мира», - отметил командующий.

Также он добавил, что на огневые провокации противника подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, вынудив российско-оккупационные войска к возвращению в режим тишины.

Перемирие на Донбассе: что известно

В районе проведения операции Объединенных сил двое украинских военных погибли, еще двое получили ранения.

Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе за гибель двух военных на Донбассе.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Константин Гончаров