За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
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Как говорится в утреннем сводке пресс-центра штаба ООС, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
По данным штаба, среди украинских воинов боевых потерь не было. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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