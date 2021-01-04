За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

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Как говорится в утреннем сводке пресс-центра штаба ООС, вблизи населенных пунктов Марьинка, Лебединское и Красногоровка оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов. Возле Лебединского, Песков и Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Южного российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а у Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба, среди украинских воинов боевых потерь не было. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 4 января, в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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Автор: Светлана Закелова