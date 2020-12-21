Двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

С начала текущих суток, 21 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба по ситуации в районе проведения ООС.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В результате выстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Возле Луганского оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберного пулемета и гранатометов. Вблизи населенного пункта Шумы - из гранатометов и минометов 82-го калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня и осуществили два неприцельных провокационных выстрела из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Водяного.

«На многочисленные обстрелы противника украинские воины открыли ответный огонь. О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, сообщено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», - проинформировали в штабе.

Там также добавили, что сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 35 взрывоопасных предметов.

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Автор: Светлана Закелова