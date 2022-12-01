Учитывая это, украинцы должны быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

По состоянию на данный момент оперативная ситуация в Украине является стабильной, однако угроза ракетных ударов со стороны российских военных сохраняется.

"Оперативная ситуация достаточно стабильная на данный момент, но это не должно успокаивать, потому что помним – гибридная война продолжается: это и дестабилизация информационного пространства, также продолжаются боевые действия на линии фронта, и, опять же, пребывание в Черном море корабельной группировки означает, что продолжается воздушная разведка, изучение обстановки и подготовка к возможным ракетным ударам, потому что ракетоносители снаряжены, подготовлены", - сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

Ввиду этого, по ее словам, украинцы должны быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Также Гуменюк назвала элементами гибридной войны информацию о том, что оккупанты готовят массированный удар, во время которого используют несколько сотен ракет.

"Мы знаем, сколько ракет у них осталось и какого класса. Мы понимаем, что они способны применять их максимально сильно, мощно и по конкретному направлению. Но мы также осознаем, что износ тех средств, с помощью которых они так часто выпускают ракеты, тоже имеет свои показатели. И это также учитывается нашими аналитиками, Институтом изучения войны и так далее", - добавила она.

Массированный ракетный удар РФ по Украине

23 ноября Россия совершила очередную массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

28 ноября в МВД отметили, что украинцам нужно быть готовыми к очередному массированному ракетному удару РФ. На подготовку таких атак россиянам обычно требуется от 7 до 14 дней.