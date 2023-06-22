Огонь артиллерии корректировал украинский дрон.

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада на одном из направлений фронта уничтожила вражескую боевую машину для минирования. Уникальное видео отработки по вражеской технике опубликовал фонд "Повернись живим", занимающийся помощью армии.

"Бойцы 128-й ОГШБр, которой регулярно помогает Фонд, нашли и уничтожили боевую машину российской инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь артиллерии корректировал украинский беспилотный летательный аппарат "Лелека-100", предназначенный для ведения разведки.

"Земледелие" на войне в Украине

В марте стало известно, что бойцы Нацгвардии уничтожили редкую военную технику - инженерную систему дистанционного минирования "Земледелие". Ее удалось разбить сброшенным с дрона боеприпасом.

Эксперты тогда подчеркивали, что это первый задокументированный случай ликвидации "Земледелие" за время полномасштабной войны в Украине.

Редкое применение и, соответственно, уничтожение этой системы может объясняться ее новизной. Предварительные испытания этой машины враг завершил только в 2022 году, в том же году впервые показал ее миру.

Именно эту систему враг использовал для минирования Харьковской области в марте 2022 года и Запорожского направления – в декабре.

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