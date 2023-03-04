Это первый задокументированный случай уничтожения этой техники.

Бойцы Национальной Гвардии Украины уничтожили редкую военную технику российских оккупантов. Речь идет об инженерной системе дистанционного минирования "Земледелие".

Как рассказывают в НГУ, уничтожили вражескую технику сброшенным с дрона боеприпасом. Таким же образом был разбит российский ЗРК "Тор-М1". Во время выполнения заданий также были уничтожены вражеский БМ-21 "Град" и две 2С1 "Гвоздика".

Эксперты Defense Express отмечают, что это первый задокументированный случай ликвидации вражеской системы "Земледелие" на войне. Известно, что с помощью этой системы противник забрасывал минами Харьковщину в марте 2022 года. Кроме того, в декабре эту систему использовали на Запорожском направлении.

Российская ИСДМ "Земледелие" является относительно новой системой, поскольку ее предварительные испытания были завершены в 2022 году. В том же году она была публично продемонстрирована. Эта система предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км путем отстреливания реактивных 122-мм снарядов.

Уничтожение российской техники в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину вражеские войска потеряли по меньшей мере 3409 танков, 6683 бронированные машины, более 300 самолетов и 289 вертолетов.

Кроме того, в начале марта 2023 года стало известно, что украинские защитники сбили российский засекреченный шпионский беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

Утром 3 марта в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за предыдущие сутки был уничтожен штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников российских оккупационных войск.

Ранее в районе Угледара Донецкой области украинские войска уничтожили очередной самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" вражеских войск.

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