В результате удара пострадали 8 человек, среди раненых - девочка 11 лет.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дому культуры в городе Лозовая. Две ракеты удалось отбить, но одна - попала.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Телеграм-канале.

"В результате удара пострадали 8 человек. Среди раненых - девочка 11 лет", - сообщил он.

Председатель ОГА уточнил, что все пострадавшие на момент удара ракеты находились рядом со зданием, в результате чего получили осколочные ранения. 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения, врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Из-за попадания ракеты в Доме культуры произошел пожар. Благодаря отважным действиям наших пожарных возгорание ликвидировали. От взрыва пострадали также многоэтажки рядом", - отметил Синегубов.

"Нет никаких сомнений, что оккупанты целили непосредственно в Дом культуры. Недавно отреставрированный, был одним из крупнейших на Харьковщине - большой зал здания рассчитана на 1078 мест", - рассказал председатель ОГА.

При этом он подчеркнул, что разрушенный оккупантами Дом культуры отстроят, а российских преступников привлекут к ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем российские войска осуществили ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: