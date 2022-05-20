Сергей Братчук указал, что в России сразу же заявили об "уничтожении военного арсенала"

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Лозовая в Харьковской области. Момент взрыва попал на камеру.

Соответствующее видео обнародовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram-канале.

"Момент прилета в дом культуры в Лозовой, Харьковская область. Очень военный объект", - говорится в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах видно, как российская ракета попадает в местный Дом культуры. От взрыва здание разнесло. В этот момент по дороге едут несколько авто.

При этом Братчук сообщил, что россияне распространяют фейк, что якобы в Лозовой уничтожили военный арсенал.

"Несколько часов назад Россия нанесла ракетный удар по г. Лозовая в Харьковской области. Ракета попала по гражданской инфраструктуре, а именно в Городской дворец культуры, который не несет никакой угрозы и опасности. Соответственно, чтобы оправдать свой жалкий промах, россияне запустили новый ФЭЙК, якобы попавший в военный арсенал", - подытожил спикер Одесской ОВА.

Как ранее сообщал УНИАН, российские войска совершили ракетный удар по центру города Лозовая Харьковской области, ранены семь человек. В результате ракетного удара пострадал 11-летний ребенок.

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